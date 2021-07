Il Liverpool ci prova per Barella, ma l’Inter lo reputa incedibile

Il Liverpool all’assalto dell’Inter per Barella: Marotta e Ausilio reputano però incedibile il centrocampista della Nazionale

Nicolò Barella si sta mettendo in vetrina anche agli Europei con la maglia della Nazionale italiana, con il centrocampista dell’Inter decisivo nell’ultima sfida contro il Belgio.

Su di lui ha messo gli occhi in Premier League il Liverpool, con l’estimatore Klopp che lo vorrebbe nel suo centrocampo per la prossima stagione. Come riporta però Sport Mediaset, l’Inter non sarebbe assolutamente intenzionata a privarsi dell’ex Cagliari, elemento che la dirigenza campione d’Italia reputa incedibile nella rosa di Inzaghi.