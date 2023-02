Liverpool, gli obiettivi di mercato si chiamano Bellingham e Gravenberch

Il Liverpool avrebbe già fissato i due obiettivi di mercato per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Bellingham e Gravenberch in pole

Secondo quanto riportato dall’Express, i Reds sarebbero sulle tracce di Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco che quest’anno non sta trovando molto spazio. Ma non sarebbe finita qui: Klopp vorrebbe fortemente anche Jude Bellingham del Borussia Dortmund, come dichiarato più volte dallo stesso tecnico nelle conferenze stampa.