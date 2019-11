Liverpool: i Reds patiscono l’assenza di Alexander-Arnold

La panchina di Alexander-Arnold ha reso più sterile il Liverpool. I Reds hanno creato meno di quanto avrebbero potuto

Nonostante la netta supremazia territoriale, il Liverpool non ha creato molte nette occasioni contro il Napoli. Il 442 dei partenopei si è difeso nel complesso bene, chiudendo gli spazi centrali. In queste situazioni, il Liverpool è solito chiedere molto ai propri strepitosi terzini, con Robertson ed Alexander-Arnold che sono dei veri e propri registi decentrati. Le fasce diventano quindi la zona principale in fase di rifinitura.

Un terzino adattato come Gomez non ha però dato al Liverpool la spinta che serviva, con appena 5 cross nell’arco di tempo in cui ha giocato. Insomma, i Reds potevano creare di più. Ora ci si giocherà a Salisburgo il passaggio del turno.