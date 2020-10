Nel primo tempo del derby contro l’Everton, il Liverpool ha perso il suo leader difensivo Virgil Van Dijk. Uno scontro duro con il portiere Pickford che è parso subito grave. I Reds, attraverso una nota ufficiale, hanno comunicato che l’olandese si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere l’infortunio ai legamenti del ginocchio.

«Il difensore centrale si è infortunato ai legamenti del ginocchio a seguito di un incidente che ha coinvolto il portiere dei Blues Jordan Pickford dopo sei minuti a Goodison Park. Van Dijk dopo un’ulteriore valutazione sull’infortunio ha rivelato che sarà necessaria un’operazione. Non è stata fissata alcuna scadenza specifica per il suo ritorno in campo. Dopo l’intervento, Van Dijk inizierà un programma di riabilitazione con il team medico del club per consentirgli di raggiungere la piena forma fisica il prima possibile».

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020