Liverpool, Klopp: «Abbiamo giocato totalmente nelle mani del Real Madrid»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a BeIN Sport al termine della sconfitta in Champions contro il Real Madrid

PAROLE – «Abbiamo iniziato in maniera ottima, avevamo tutto quello che volevamo, ci sentivamo benissimo, l’atmosfera era eccezionale. Poi hanno segnato, avremmo dovuto difenderci prima e meglio. Il secondo gol loro è stato uno schiaffo, dobbiamo accettarlo, ma dopo il primo tempo avevo ancora sensazioni molto positive. Il terzo gol è nato da una punizione che non sono sicuro ci fosse, ma avremmo dovuto difendere meglio. Quella è stata una vera botta… Abbiamo perso troppi palloni nei momenti sbagliati, non ricordo un passaggio a Nunez dietro le linee nel secondo tempo. Abbiamo giocato totalmente nelle loro mani. Ho detto ai ragazzi che è stato un duro colpo, ma una sconfitta è tale solo se non impariamo da essa. Impareremo e ci riproveremo, vogliamo ancora vincere a Madrid».