Liverpool, Klopp entusiasta: «Salah incredibile, nessuno meglio di lui»

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è detto entusiasta del momento di Momo Salah

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, al termine della vittoria per 5-0 contro il Watford, si è detto entusiasta del momento che sta vivendo Momo Salah.

MOMO ECCEZIONALE – «La prestazione di Momo è stata incredibile, così come quella della squadra. L’azione del primo gol, la rete che ha segnato… assolutamente eccezionale. Ci serve che sia in questa forma per raggiungere i nostri sogni. Chi, al momento, è migliore di lui?».