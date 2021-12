Liverpool, Klopp: «Inter in Champions? Ho aspettato 54 anni»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il sorteggio di Champions League contro l’Inter

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il sorteggio di Champions League contro l’Inter. Le sue dichiarazioni.

SAN SIRO – «Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia. Tutto bene. Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, sono un’ottima squadra in un ottimo momento. Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo».

INTER – «Ovviamente giocatori come Sanchez o Dzeko li conosciamo bene e Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo. Poi Simone Inzaghi, al suo primo anno dopo il successo della passata stagione. Ma questa è la strada del Liverpool, non è mai semplice, ma sempre possibile. E’ una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l’ora».

RIFARE IL SORTEGGIO – «Giusto. Guardandolo live avevo già pensato che non sarebbe stato possibile. Giusto averlo rifatto».