Liverpool Milan, le ultime da Milanello: Tonali non si allena. I dettagli

Allenamento Milan: la squadra rossonera è in campo a Milanello per preparare il match di Champions contro il Liverpool

Tra pochi istanti il Milan di Stefano Pioli sarà in campo a Milanello per preparare il match di domani sera contro il Liverpool, gara valida per la prima giornata di Champions League.

Il Milan sta svolgendo la consueta rifinitura prima dell’esordio in Champions League contro il Liverpool di domani sera. Come raccolto dalla redazione di Milannews24.com, Sandro Tonali non si sta allenando in gruppo con la squadra. Per il centrocampista classe 2000, autore di un grande inizio di stagione, una piccola indisposizione che non gli impedirà comunque di prendere parte alla trasferta inglese. Si apre a questo punto il ballottaggio con Bennacer.

ore 11:35 – Iniziato in questi istanti l’allenamento del Milan in preparazione al match di Champions League contro il Liverpool.