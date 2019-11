Liverpool Napoli: le chiavi tattiche del match

Le chiavi tattiche del match di Anfield. Il Napoli dovrà far girare palla velocemente da un lato all’altro del campo

Il Napoli a Liverpool cerca di ipotecare il passaggio del turno. Oggi i Reds sono tra le squadre più forti del mondo, soprattutto in casa. Per creare pericoli a Klopp, il Napoli deve cercare di replicare il piano gare dell’andata. Ossia, far collassare il Liverpool sul lato palla e colpire tramite cambi di campo sul lato debole.

Nel match del San Paolo, le sovrapposizioni di Rui e Callejon avevano messo in crisi i rivali. Un esempio nella slide sopra. L’occupare bene l’ampiezza sarà quindi importante per il Napoli, visto che il Liverpool copre molto bene il centro. Bisognerà far girare palla velocemente da un lato all’altro del campo.