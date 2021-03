Liverpool-Real Madrid, Roberto Carlos: «Salah non si avvicinerà a Ramos»

Roberto Carlos parla del sorteggio di Champions League che mette di fronte Liverpool e Real Madrid: ecco le dichiarazioni dell’ex terzino

Roberto Carlos parla del sorteggio di Champions League che mette di fronte Real Madrid e Liverpool.

«Salah non si avvicinerà neanche a Sergio Ramos… Di certo si tornerà a parlare di quell’azione nei prossimi giorni. Il Real Madrid dovrà decidere la sfida già nella gara di andata in casa, l’importante per Zidane sarà avere tutti a disposizione. Il Real deve essere preoccupato del Liverpool, ma il Liverpool deve esserlo ancora di più».