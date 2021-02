Liverpool, Robertson deluso: «Il Brighton ha fatto quello che voleva»

Andy Robertson si è detto deluso dopo la sconfitta casalinga contro il Brighton

C’è delusione in casa Liverpool dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Brighton. A parlare del k.o., ai microfoni della BBC, è stato Andy Robertson.

«Il Brighton è stata la squadra migliore. Siamo estremamente delusi di quanto fatto. Dobbiamo dare merito al Brighton per aver giocato bene. Hanno creato opportunità, ci hanno pressato. Hanno fatto tutto quello che volevano fare con noi. Dal nostro punto di vista non abbiamo fatto nulla degno di nota. Avevamo una lunga striscia di imbattibilità in casa ma adesso ci troviamo con due sconfitte di fila».