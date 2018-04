Liverpool-Roma è andata come è andata, ma adesso i ragazzi di Di Francesco proveranno la rimonta più pazza: nessuna squadra in Champions League ha mai ribaltato cinque gol

Ieri sera si è giocata Liverpool-Roma ed è finita 5-2 per i ragazzi di Jurgen Klopp. A venti minuti dalla fine, il parziale era da film horror: 5-0 per i Reds. Per fortuna della Roma, nel finale le reti di Dzeko e Perotti hanno addolcito il tutto e adesso la rimonta, per quanto molto difficile, non è più impossibile. Ribaltare tre gol è un’impresa che capita poche volte, ma la Roma ha già dimostrato di sapercela fare. Stavolta, però, sarebbe qualcosa di mostruoso e epico nell’ottica delle due partite e quindi dei centottanta minuti in totale.

Nessuna squadra si è mai qualificata per il turno successivo pur essendo sotto 5-0. In questo caso la Roma è rimasta sotto di cinque gol solamente per una parte di partita, ma il record rimarrebbe: una rimonta da 0-5 è una cosa mai vista in Champions League e neppure in Europa League. C’è andato vicino solamente il Barcellona, che ha chiuso sullo 0-4 la gara di andata col PSG negli ottavi di finale della scorsa stagione. Eusebio Di Francesco proverà a fare di meglio, i due gol nel finale ieri hanno reso leggermente più probabile l’accesso alla finale. Anche se lo scoglio Liverpool rimane bello grosso.