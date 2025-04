Liverpool, clamoroso retroscena tra Salah e Klopp: quell’episodio poteva essere fatale per i Reds. Il racconto

Liverpool, spunta fuori un retroscena riguardante Jurgen Klopp: su tutti per quanto concerne l’arrivo di Salah

Un retroscena curioso sul calciomercato del 2017 arriva direttamente da uno degli artefici silenziosi del Liverpool che ha conquistato Champions League e Premier League: Ian Graham, ex responsabile dell’analisi dati del club.

In un’intervista rilasciata all’interno del documentario How to Win the Champions League: Liverpool 2019, Graham ha raccontato che Jürgen Klopp inizialmente avrebbe preferito acquistare Julian Brandt, allora giovane talento del Bayer Leverkusen, anziché Mohamed Salah. Alla fine, però, fu proprio il team dei data analyst a far cambiare idea al tecnico tedesco.

LA PRIMA SCELTA ERA IL TEDESCO – «La prima scelta di Jürgen era Julian Brandt, che era un ottimo giocatore. Jürgen lo conosceva molto bene, visto che giocava in Bundesliga. Eravamo tutti d’accordo sul fatto che Brandt fosse un giovane di grande qualità, ma non così straordinario come Mo»

I NUMERI ERANO A FAVORE DI SALAH – «Dal nostro punto di vista, Mo era il miglior giovane esterno d’Europa. La Roma era sotto pressione economica, quindi sapevamo che si poteva prendere a un buon prezzo»

CONVINCERE KLOPP – «Va dato merito a Jürgen: si mostrò onesto e disponibile al confronto. Ci disse ‘Ok, sono aperto a farmi convincere. Mostratemi che Mo è il migliore’»