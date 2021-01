Liverpool, Salah: «Voglio giocare ogni minuti di ogni partita»

Mohamed Salah ha parlato della sua grande passione per il calcio

Mohamed Salah, esterno offensivo del Liverpool, in una intervista a beINSports ha parlato della sua grande passione per il calcio e del suo grande desiderio di scendere sempre in campo.

«Semplicemente voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita. Vorrei poter giocare 95 minuti e non 90. Ma in ogni caso rispetto le decisioni dell’allenatore. Premier League? Vista la situazione che stiamo vivendo, legata al coronavirus, penso che con tante partite tutto può accadere. Ogni club ha le stesse possibilità di vincere senza tifosi. Per fare un pronostico sulla vittoria del titolo è ancora presto ma sì, se devo dire la mia, ovviamente spero di vincerla di nuovo».