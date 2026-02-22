Liverpool, ipotesi affascinante dalla Spagna: Xabi Alonso in panchina e Güler come colpaccio di mercato

Liverpool, indiscrezione clamorosa dalla Spagna: Xabi Alonso in panchina e Arda Güler come acquisto di lusso

Il nome di Arda Güler continua a essere accostato con insistenza alla Premier League, ma un trasferimento in Inghilterra non è affatto scontato. Nelle ultime settimane il Liverpool è stato indicato come uno dei club più interessati al talento del Real Madrid, con la possibilità di un assalto nella prossima finestra estiva.

Secondo quanto riportato da Fichajes, molto dipenderà anche dal futuro della panchina dei Reds. Il club starebbe valutando Xabi Alonso come possibile nuovo allenatore e lo spagnolo vedrebbe di buon occhio l’arrivo di Güler, classe 2005, capace di muoversi sia centralmente che sulle corsie offensive. Il turco sta crescendo rapidamente e in stagione ha già messo insieme tre gol e dodici assist.

Il vero ostacolo resta però economico e strategico. Il Real Madrid valuta il giocatore intorno ai 90 milioni di euro, cifra importante per un ventenne e difficile da sostenere per un Liverpool che dovrà intervenire anche in altri reparti. Le priorità dei Reds sembrano infatti orientate verso un difensore centrale, un mediano e un esterno offensivo. Güler rimane un talento di enorme prospettiva, ma al momento appare più un’opportunità da monitorare che una necessità immediata per Anfield.