Liverpool, Slot sicuro: «Momento difficile per tutti, anche Salah è umano. tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita»

Liverpool, Slot tranquilla tutti. Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford il tecnico spiega le difficoltà dei Reds

Il Liverpool si prepara a una sfida cruciale contro il Brentford al Gtech Community Stadium sabato sera, con la necessità di continuare il recupero dopo un periodo difficile, contrassegnato da quattro sconfitte consecutive in campionato. I Reds si sono riscattati già in Champions League, dove hanno ottenuto una vittoria contro l’Eintracht, e ora sperano di ritrovare la continuità anche in Premier League.

Nella conferenza stampa della vigilia, Arne Slot ha parlato del momento dei suoi ragazzi, commentando anche la condizione fisica di Salah, ma non solo. Il tencico, ha infatti mostrato tranquillità circa i risultati che sembrano tardare ad arrivare in questa stagione. Le sue parole riprese da TMW.

MOHAMED SALAH – «Penso che sia stato un momento difficile per tutti noi. Nessuno è abituato a perdere, per tutti i giocatori che giocano qui da tanti anni e anche per i nuovi giocatori, perché abbiamo iniziato la stagione con sette vittorie. Se inizi a perdere una volta è un momento difficile per tutti, figuriamoci se perdi due, tre o quattro volte. nche Mo è un essere umano. Non siamo abituati a vederlo sbagliare occasioni, figuriamoci qualche partita di fila, ma queste cose succedono. La cosa principale è che Mo ha sempre segnato gol per il nostro club. L’ultima cosa che mi preoccupa è che Mo ricominci a segnare, perché è quello che ha fatto per tutta la vita e mi aspetto che faccia anche nelle prossime settimane e mesi per il nostro club».

ASSIST DI WIRTZ IN CHAMPIONS – «Lo trovo sempre un po’ divertente perché il suo secondo assist lo chiamiamo assist, e quello che abbiamo segnato contro il [Manchester] United, non è un gol per lui, dove ho ritenuto che fosse più difficile fare quello che ha fatto contro lo United rispetto a quello che ha fatto per il 5-1 contro l’Eintracht. Ma l’assist sul 4-1 è stato buono. Penso che il suo gioco generale sia stato qualcosa che sia piaciuto a me e credo ai tifosi del Liverpool».

FORMAZIONE E I CAMBIAMENTI IN CORSO – «Non si tratta solo di nuovi acquisti, ho in rosa un sacco di ottimi giocatori, quindi qual è la tua formazione migliore? Ci sono molte cose che entrano in gioco. La squadra che affronti, le tattiche con cui gioca l’altra squadra, la forma del giocatore e le connessioni tra i giocatori. Penso che se si considerano tutti i grandi club del mondo, tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita».

