Liverpool, Wijnaldum: «Van Dijk sta attraversando l’inferno»

Georginio Wijnaldum ha parlato dell’infortunio di Van Dijk

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, in una intervista a Voetbal International ha parlato del momento che sta attraversando il connazionale e compagno di squadra Virgil van Dijk dopo l’infortunio al ginocchio.

«Questo è un momento difficile per lui. Virgil sta attraversando letteralmente l’inferno in questo momento. Si tratta della cosa peggiore che un calciatore possa sperimentare nella sua carriera. Va all’inferno ma tornerà. So che lui è molto forte e tornerà. Se lo sento ogni tanto? Usiamo FaceTime per tenerci in contatto ed è divertente. Poi con lo staff medico che abbiamo è in ottime mani».