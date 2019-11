Livorno, adesso Breda è a rischio: la situazione del tecnico

Livorno, dopo la sconfitta contro il Trapani Breda è a rischio esonero. Ecco la situazione del tecnico e il possibile sostituto

La sconfitta del Livorno, in casa, contro il Trapani, ha quasi compromesso del tutto la situazione in panchina di Roberto Breda. L’allenatore è adesso in bilico, e la società nella giornata di lunedì decreterà il da farsi.

Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito web delinea la situazione sui possibili sostituti. Il nome in pole position, all’attualità delle cose, appare quello di Pillon, poiché Spinelli vorrebbe un tecnico esperto.