Il Livorno ha appena esonerato il suo Tecnico Lucarelli, ma allo stesso tempo gli Spinelli si dimettono dalla presidenza

I risultati stentano ad arrivare, la classifica piange. È un Livorno in crisi nera quello che ha appena esonerato Cristiano Lucarelli, indicato come il principale responsabile dei tentennamenti della squadra in campionato. Chi subentrerà all’ormai ex allenatore? In pole position si schiera Roberto Breda, che nelle gerarchie ha superato i concorrenti Marcolini e Bollini. Starà al nuovo tecnico cercare di risollevare il club toscano e spingerlo fuori dalla zona playout.

Ma non è finita qui. Negli ultimi minuti è infatti arrivata una clamorosa dimissione da parte di Roberto e Aldo Spinelli dalla presidenza. Ecco il comunicato ufficiale del Livorno: «La società A.S. Livorno Calcio, con grande rammarico e dispiacere della società e degli azionisti tutti, come purtroppo accade in questi casi in cui l’unico a pagare è l’allenatore, annuncia il cambio di mister Lucarelli alla guida tecnica. Essendo la società la prima ad avere delle responsabilità per i risultati della squadra, contestualmente, annuncia le dimissioni del Presidente Aldo Spinelli e dell’Amministratore Delegato Roberto Spinelli».