Livorno, Spinelli investe: c’è il progetto per il nuovo centro sportivo

Livorno, Spinelli investe per dare una casa alla sua squadra. Presentato il progetto per la costruzione del nuovo centro sportivo

Aldo Spinelli ha intenzione di far crescere il proprio Livorno. Secondo quanto scritto in data odierna da La Gazzetta dello Sport, il patron amaranto vuole costruire una casa moderna e all’avanguardia per il suo club.

Presentato il progetto per il nuovo centro sportivo di 16 ettari e mezzo, nella zona di Poggio alla Farnia. Sorgeranno la bellezza di 11 campi da calcio, un campo da tennis e anche una foresteria.