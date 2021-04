Llorente e l’addio al Napoli: «Cercato di andare via prima, ma una parte di me non voleva»

Fernando Llorente ha parlato del suo addio al Napoli arrivato a gennaio direzione Udinese

Fernando Llorente, attaccante arrivato a gennaio all’Udinese del Napoli, nel corso della trasmissione Tiki Taka ha parlato proprio dell’addio al club azzurro.

ADDIO – «Ho cercato di andare via prima, ma una parte di me voleva continuare lì e cercare di imporsi a Napoli che è una piazza importante, mi sarebbe piaciuto dimostrare il mio valore lì. Ora comunque sono all’Udinese, mi sento bene e l’allenatore mi sta dando tanta fiducia».

NAPOLI – «Per me quella di Napoli è stata una bellissima esperienza, anche se non ho giocato molto. Ho tante amicizie e mi porto nel cuore la gente di Napoli, che ti ama. Poi è chiaro che quando un allenatore non ti da fiducia e non ti fa giocare, fai più fatica. La società ha fatto pressione per non farmi giocare? Non so come mai non ho trovato spazio, può darsi pure che l’allenatore non ha visto il livello che voleva in me, ma non giocando era difficile».