Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato della sfida che attende la sua Nazionale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Le sue parole.

«Cristiano Ronaldo è un giocatore completo, sa fare tutto ed è decisivo per la squadra. Fa la differenza praticamente in ogni partita. Lo ammiro per la sua carriera, i suoi trofei e la sua longevità».