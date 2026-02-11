Lo ha chiesto a gennaio, lo avrà a giugno: dalla Juventus al Milan

Nell’ultimo giorno della sessione invernale di mercato un giocatore della Juventus sarebbe potuto approdare alla corte di Allegri al Milan. Di chi si tratta? Affare rimandato a giugno? Le ultime sulla trattativa.

Il calciomercato non finisce mai. Anche durante i mesi di chiusura di esso, infatti, le varie società lavorano in gran segreto per poter migliorare il proprio roster in vista della prossima stagione. A poche ore dalla chiusura dell’ultima sessione invernale di mercato sarebbe potuto accadere qualcosa di inaspettato. Stando a un’ultima indiscrezione, infatti, un calciatore della Juventus sarebbe potuto approdare al Milan e mettersi subito a disposizione di Max Allegri.

Milan e Juve stanno vivendo due stagioni abbastanza diverse fra loro. I rossoneri hanno intrapreso il nuovo progetto sportivo, con Allegri in panchina e Igli Tare come ds. I rossoneri stanno provando con tutte le loro forze a rimanere in scia alla lanciatissima Inter in vista del prossimo derby, in programma l’8 marzo.

La Juventus, dopo un inizio di stagione complesso che ha portato all’esonero di Tudor, ha iniziato un nuovo corso con Luciano Spalletti. Sotto il profilo del gioco, il tecnico di Certaldo sta imprimendo il suo credo. Nonostante qualche piccolo passo falso di troppo, i bianconeri sono in piena lotta per accedere alla prossima Champions League. Ma quale trattativa di mercato fra Juventus e Milan non si è concretizzata a poche ore dalla chiusura del mercato invernale? Ecco la clamorosa indiscrezione.

Sfumato il passaggio del calciatore dalla Juve al Milan: se ne riparlerà a giugno

Nel corso delle ultime ore del calciomercato invernale, il difensore della Juventus Federico Gatti sarebbe potuto approdare al Milan. Questa è l’indiscrezione che sta rimbalzando nelle ultime ore, grazie alle informazioni riportate dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Alla fine la cessione è sfumata, ma il roccioso difensore centrale potrebbe intraprendere lo stesso percorso alla fine dell’attuale stagione.

Federico Gatti dalla Juve al Milan in estate? Le ultime – www.calcionews24.com (Instagram Federico Gatti)

Gatti quest’anno è finito ai margini della Juventus, con Spalletti che sta puntando tutto su Kalulu, Bremer e Kelly. In assenza dell’inglese, inoltre, il tecnico di Certaldo ha arretrato la posizione in campo di Koopmeiners, lasciando spesso in panchina il difensore italiano.

Alla fine la Juventus ha ceduto Rugani alla Fiorentina e, dunque, non se l’è sentita di privarsi anche di Gatti. Il difensore sarebbe potuto arrivare al Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le sensazioni, però, sono che il passaggio di Gatti dalla Juve al Milan possa essere stato rimandato solo di pochi mesi. Di fronte a un’offerta congrua, la Juve lascerà partire Federico Gatti in direzione Milan.