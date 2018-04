Lo strano caso di Coutinho: può ancora vincere la Champions con il Liverpool

Coutinho ha lasciato il Liverpool per vincere la Champions, ma ora i suoi compagni sono in semifinale: a Kiev sarebbe campione anche lui

Da una possibile finale all’eliminazione più cocente. Barcellona e Manchester City sono state estromesse dalla Champions rispettivamente da Roma e Liverpool che ora sognano. Sognano come sognava Coutinho, approdato in blaugrana a gennaio, di alzare la Champions. Il brasiliano non ha mai nascosto di aver deciso lasciare Liverpool per provare a conquistare la Coppa dalle Grandi Orecchie. Invece nell’attuale semifinale ci sono proprio i suoi ex compagni lasciati a gennaio, mentre i blaugrana dovranno inseguire la competizione il prossimo anno.

Competizione che tra l’altro Coutinho ha potuto giocare solo con il Liverpool, impossibilitato a scendere in campo con il Barcellona proprio per una prima parte di stagione in maglia Reds: proprio questo fatto rende Coutinho l’unico giocatore blaugrana in grado di poter vincere la Champions. Sì, perchè avendo guidato il Liverpool nella prima parte di annata con goal e assist, potrebbe ancora essere nominato Campione d’Europa in caso di successo finale dei Reds. Si tratterebbe di un titolo ovviamente onorario, perchè a Kiev festeggerebbero concretamente sul campo dello Stadio Olimpico solamente i Salah, i Firmino, i Manè: per Coutinho ci sarebbe grande gioia, ma anche tanta amarezza per un successo non completamente suo.