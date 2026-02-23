Lo vuole a tutti i costi, il Milan spara alto: Allegri ne può perdere un altro

Sono giorni decisamente movimentati in casa rossonera, vista anche la sconfitta patita ieri contro il Parma. L’ultima voce di mercato stravolge i piani dell’allenatore

Il gol realizzato sul finire della gara contro i ducali di Carlos Cuesta da Mariano Troilo, contestatissimo dai padroni di casa per il blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan e anche per il contatto tra lo stesso Troilo e Bartesaghi. Ma l’arbitro Piccinini, che in un primo momento aveva annullato la rete, dopo una lunga revisione al Var ha deciso di convalidarla condannando il Milan alla seconda sconfitta in campionato, dopo quella alla prima giornata contro la neopromossa Cremonese di Davide Nicola.

Adesso, la vetta della classifica occupata dai cugini dell’Inter di Cristian Chivu è distante ben dieci punti, mentre alle spalle Roma, Como e Atalanta hanno guadagnato punti, anche a discapito della Juventus di Luciano Spalletti, sconfitta in casa proprio dagli uomini di Cesc Fabregas, e del Napoli di Antonio Conte, puniti dai nerazzurri di Raffaele Palladino non senza, anche in questo caso, infuocate polemiche arbitrali per la direzione di gara di Chiffi.

In tutto questo, però, si innestano anche delle voci di calciomercato che preoccupano, e non poco, l’ambiente rossonero. Dalla Spagna, infatti, rimbalza con forza la voce che vorrebbe il Barcellona seriamente interessato ad acquistare Rafael Leao in vista della prossima stagione. Una sorta di regalo, per così, del candidato presidente Joan Laporta per i blaugrana.

Il massimo dirigente stravede per il portoghese e vorrebbe portarlo in Catalogna. Ma il Milan per cedere il proprio numero 10 parte da una richiesta di 70/80 milioni di euro, cifra ritenuta, al momento alta. Per mister Flick la priorità è riuscire a trattenere Marcus Rashford, per il quale il Manchester United chiede 30 milioni di euro. Ma il sogno di Laporta è sempre lì sul tavolo, il Milan e Allegri sono avvisati.