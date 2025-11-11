Lobotka Napoli, rapporto in bilico? La crisi del club e le parole dell’agente preoccupano l’ambiente: «Trattamento eccessivo, il futuro è incerto»

Lobotka Napoli, rapporto in bilico? Il centrocampista slovacco sotto accusa dopo la pesante sconfitta contro il Bologna

La figura di Stanislav Lobotka è finita al centro della crisi del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Bologna. In un momento particolarmente delicato per il club partenopeo – terza sconfitta in campionato in undici giornate e quinta in quindici partite ufficiali – le inattese dichiarazioni dell’agente Branislav Jarusek dalla Slovacchia hanno scosso la tranquillità della squadra. Jarusek ha affermato che il trattamento riservato a Lobotka da parte del tecnico Antonio Conte è stato eccessivamente esigente e mal pianificato.

Il ruolo di Lobotka nel sistema di Conte: un equilibrio precario

Il centrocampista slovacco è arrivato al Napoli come elemento di equilibrio e riferimento tattico. Il suo contratto, valido fino al 2027 con opzione per una stagione aggiuntiva, lo ha consolidato come pezzo chiave del progetto. Tuttavia, dopo l’infortunio muscolare subito il 5 ottobre contro il Genoa – che gli ha impedito di disputare tre partite di Serie A contro Torino, Inter e Lecce, oltre al duello di Champions League contro il PSV Eindhoven – il suo agente ha messo in discussione la gestione del club: «Avrebbero dovuto dargli riposo; sono infastidito». Nel contesto dell’esigenza tattica di Antonio Conte e della sua reputazione di regime di lavoro rigoroso, le parole di Jarusek assumono un’altra connotazione. «Il Napoli ha investito bene nel mercato e ha incorporato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili consecutive prima della convocazione in nazionale». Questa combinazione di calendario carico e pressione fisica ha acceso l’allarme attorno al centrocampista.

Futuro incerto

L’usura fisica e psicologica a cui è sottoposto Stanislav Lobotka con un tecnico così esigente come Antonio Conte ha aperto il dibattito: può mantenere questo livello di esigenza per altri anni? Da ‘Sport24.sk’, il suo agente ha le idee chiare: «Ha 30 anni ed è quasi irrealistico che continui a questo livello fisico con Conte che gli chiede tanto». Inoltre, Jarusek ha lasciato intendere che un trasferimento la prossima estate «avrebbe molto senso, ma dipenderà dal prezzo». Il giocatore, secondo il suo entourage, è contento a Napoli, ma il fattore umano comincia a pesare.

Quando si accumulano sconfitte e le decisioni tecniche generano frustrazione, la stabilità emotiva vacilla. Si sente sostenuto dallo staff tecnico o comincia a trovarsi in una posizione scomoda all’interno dello spogliatoio? Si prospetta un trasferimento?

Se il Napoli prolunga la sua crisi e non riesce a invertire la situazione, Stanislav Lobotka potrebbe diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. Il suo contratto fino al 2027 gli offre stabilità, ma anche la possibilità di un cambio di rotta se l’armonia con Antonio Conte dovesse rompersi. Una nuova destinazione potrebbe offrirgli un ruolo più comodo e un’esigenza minore. Dopotutto, quando un agente parla di «dipendenza dal prezzo» e «pressione dell’allenatore», il messaggio è lanciato. E in questo contesto, qualsiasi offerta potrebbe riattivare il dibattito fuori Napoli. Il giocatore che doveva essere la colonna vertebrale del club si trova ora nell’occhio del ciclone. Tra infortuni, esigenza e dichiarazioni, il futuro di Stanislav Lobotka sembra più incerto che mai. L’ambiente al Napoli si tende, e la Serie A continua ad avanzare senza aspettare nessuno.