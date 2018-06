Locatelli-Bertolacci: giornata chiave in casa Milan

Mercato dei centrocampisti. Il Milan potrebbe cedere Locatelli. Bertolacci rientra dal Genoa: da valutare il futuro

Movimenti di mercato in casa Milan. I rossoneri potrebbero cedere Manuel Locatelli e potrebbero riabbracciare Andrea Bertolacci. Quest’ultimo è rientrato dal prestito al Genoa e oggi l’agente Alessandro Lucci ha avuto un incontro con la dirigenza milanista per fare il punto della situazione. Il calciatore è sceso in campo 33 volte, trovando 1 gol. Ballardini spera nella sua conferma ma non sarà semplice: bisognerà capire se il avrà la voglia (e la forza economica) di riprenderlo e bisognerà capire quale sarà la volontà del giocatore.

Il Milan valuta anche il futuro di Manuel Locatelli. Il club rossonero può cedere il centrocampista classe ’98, un’alternativa quest’anno per Montella prima e Gattuso poi e oggi c’è stato un incontro con il Cagliari. Massimiliano Mirabelli ha incontrato Marcello Carli: i due hanno parlato del possibile approdo del centrocampista in maglia rossoblù. Il calciatore è un pallino di Rolando Maran, sempre più vicino alla panchina dei sardi. Loca potrebbe andare via in prestito per fare esperienza. Il Cagliari prova a bruciare la concorrenza.