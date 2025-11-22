Locatelli pre Fiorentina Juve: «Siamo determinati per stasera. Su Spalletti dico questo»

Locatelli, ai microfoni di DAZN, ha parlato il centrocampista della Juve in vista del match contro la Fiorentina

Nel prepartita di Fiorentina–Juventus, Locatelli è stato il protagonista principale ai microfoni di Dazn. Il centrocampista bianconero, ormai figura centrale nel progetto tecnico di Spalletti, ha analizzato con lucidità la sfida del Franchi, una delle trasferte più delicate e sentite della stagione. Le parole di Locatelli nel prepartita hanno trasmesso determinazione, consapevolezza e un forte senso di responsabilità, riflettendo il ruolo di leader che ha assunto dentro e fuori dal campo.

Fin dalle prime dichiarazioni, Locatelli ha riconosciuto la difficoltà della gara. Il Franchi, ha spiegato, rappresenta uno degli ambienti più caldi della Serie A, dove la Fiorentina riesce spesso ad alzare il livello delle sue prestazioni. Pur trovandosi in una posizione di classifica deludente, la squadra viola – secondo Locatelli – possiede una rosa di alto valore, non adeguatamente rispecchiata dall’attuale rendimento. Questo, ha aggiunto, impone alla Juventus di mantenere la massima attenzione per evitare cali di concentrazione.

Nel prepartita, Locatelli ha ribadito un concetto chiave: la Juventus sa esattamente cosa deve fare. L’obiettivo è chiaro, ovvero conquistare tre punti fondamentali per consolidare la propria posizione in campionato. Ha rimarcato che, nonostante le difficoltà e la pressione, la Juve arriva alla sfida con un’identità precisa e con la voglia di mostrare una prestazione solida e determinata. Le sue parole hanno evidenziato quanto sia cresciuta la sua leadership, diventata ormai un punto di riferimento nello spogliatoio bianconero.

Mentre Locatelli richiamava l’attenzione sulla concentrazione e sulla qualità della squadra, fuori dal campo proseguono le discussioni sul nuovo aumento di capitale e sulle critiche rivolte alla gestione societaria. Tra i più critici, Fabio Ravezzani, che ha evidenziato come gli ingenti investimenti degli ultimi anni non abbiano portato ai risultati sportivi sperati. Un contesto complesso in cui la squadra è chiamata a fare da contraltare con prestazioni convincenti.

In questo scenario, Locatelli rappresenta uno dei simboli della Juventus attuale: un giocatore che incarna sacrificio, equilibrio e spirito bianconero. Le sue dichiarazioni prepartita non sono state semplici frasi di circostanza, ma un messaggio chiaro sulla mentalità che la Juve vuole mettere in campo. Locatelli, con la sua maturità, continua a guidare il gruppo verso un percorso di crescita che mira a riportare il club ai livelli più alti del calcio italiano.