Locatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Ecco il punto sulla trattativa

Locatelli Juve, rinnovo sempre più vicino: i bianconeri pronti a blindare il capitano fino al 2030. La situazione della trattativa

La Juventus sta accelerando il processo di blindatura dei propri giocatori chiave e il prossimo tassello riguarda Manuel Locatelli, al centro di un progetto tecnico che guarda molto lontano.

Un rinnovo per costruire il futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera sta lavorando al prolungamento del contratto del centrocampista, con l’obiettivo di fissare la nuova scadenza al 2030. Un orizzonte temporale così ampio rappresenta una scelta strategica: la dirigenza vuole trasformare Locatelli in uno dei pilastri identitari della squadra.

Fiducia totale nel regista

L’idea di un accordo a lunghissimo termine conferma la piena fiducia riposta nel giocatore, considerato un elemento imprescindibile per equilibrio, personalità e continuità. Il club vede in lui non solo un titolare, ma una figura simbolica del nuovo ciclo.

Trattativa non ancora avviata, ma segnali chiari

Le parti non hanno ancora avviato un confronto formale, ma il clima è positivo e la sensazione è che l’apertura delle discussioni possa arrivare presto. Il rinnovo fino al 2030 sarebbe un segnale forte di stabilità e progettualità, con Locatelli destinato a diventare una vera bandiera bianconera.