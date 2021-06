Locatelli Juventus, nuova formula per il colpo dal Sassuolo: i dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero pensato a una nuova formula per acquistare dal Sassuolo Manuel Locatelli

Il secondo incontro tra Juventus e Sassuolo, scrive Tuttosport, sarà la prossima settimana o a Rimini o a Milano. Si cercherà di trovare un’intesa per la fumata bianca. Anche se non è da escludere un terzo incontro.

L’affare alla fine dovrebbe farsi, o attraverso le contropartite (Dragusin maggiore indiziato), o con una formula alla Chiesa che permetterebbe di dilazionare i 40 milioni chiesti dal Sassuolo. Spazio però anche a una terza via: 30 milioni, Dragusin e bonus legati al rendimento del romeno in Emilia per compensare quella che al momento è la distanza di valutazione del centrale.