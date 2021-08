Locatelli, l’emozionante saluto al Sassuolo: «Siete la mia famiglia. Mi avete fatto diventare una persona e un calciatore migliore»

Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Manuel Locatelli ha voluto salutare il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Sassuolo.

Cosa dire.

Le lacrime di ieri quando ho salutato il gruppo sono la dimostrazione che siete nel mio cuore.

Lo sarete per sempre perché mi avete fatto diventare una persona e un giocatore migliore .

La vita è fatta di scelte ed era il momento giusto per salutarci , mi avete accompagnato in questo cammino stupendo.

Non è stato facile come sapete ma una volta che superi le difficoltà poi il risultato è straordinario.

Siete stati la mia famiglia , mi avete portato a vincere un europeo .

Vi vorrò sempre bene .

Un pensiero dal profondo del cuore alla famiglia Squinzi che ha dimostrato fiducia in me.

Un ringraziamento speciale a tutti i miei compagni che, tra tirate di orecchie e discorsi , mi hanno reso un uomo.

Grazie al direttore Carnevali , Giovanni Rossi e mister De Zerbi per il quale proverò sempre qualcosa di speciale .

Grazie a tutti da Fofo a tutte le persone che lavorano in questa oasi di felicità.

Vi voglio un mondo di bene.

Arrivederci Sassuolo.

Manuel».