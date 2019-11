Lokomotiv Mosca Juve, tra i convocati di Sarri non c’è De Ligt: il motivo

Lokomotiv Mosca Juve, Sarri dirama la lista dei convocati per la sfida di Champions. Assente De Ligt per una distorsione alla caviglia

La Juve ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani sera contro la Lokomotiv Mosca. Tra i nomi non figura quello di Matthijs de Ligt che, come si legge da una nota ufficiale, nel derby ha rimediato una distorsione alla caviglia.

Maurizio Sarri, quindi, sarà costretto a rinunciare al difensore che gli ha regalato 3 punti nell’ultima giornata di campionato. L’olandese è l’unico calciatore a non apparire nell’elenco, oltre lo squalificato Cuadrado.