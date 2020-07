Longo: «Orgogliosi per la salvezza con due turni d’anticipo» – VIDEO

Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Torino contro la SPAL: le sue parole

«Questa partita ci lascia rammarico. Nonostante ci mancasse un punto avremo voluto vincerla, abbiamo creato i presupposti per il secondo gol ma non ci siamo riusciti. Abbiamo concesso una palla gol evitabile. Il punto ci ha permesso di raggiungere la salvezza, che non ci lascia soddisfatti ma ci deve rendere orgogliosi. Mi sento di fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Non è semplice quando la squadra è impostata per un obiettivo, poi doverlo cambiare a stagione in corso»