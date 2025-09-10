 Lookman ci sarà per Atalanta Lecce? Spunta fuori una nuova importante novità - Calcio News 24
Lookman ci sarà per Atalanta Lecce? Spunta fuori una nuova importante novità

16 minuti ago

Lookman in forte dubbio: l’Atalanta vigila e prepara la sfida col Lecce

Ultime novità da Zingonia, dove l’Atalanta intensifica la preparazione in vista del prossimo match interno contro il Lecce. Il centro di allenamento orobico è teatro di valutazioni continue, in particolare sul fronte della forma fisica e della disponibilità dei giocatori chiave.

Gianluca Scamacca resta una presenza incerta in attacco: il suo recupero sarà monitorato giorno per giorno, dopo i problemi fisici che lo hanno escluso dai due recenti impegni con la Nazionale. Al lavoro individuale in campo c’è invece Kolasinac, che prosegue nel suo percorso di recupero. A questi si aggiungono Bakker ed Éderson, che invece restano ancora a cura del reparto fisioterapico, usufruendo solamente di sedute terapeutiche.

Nel frattempo, i rossoblù hanno già programmato la seduta pomeridiana anche per domani, a suggello di una preparazione intensa e quotidiana.

Ma al centro dell’attenzione resta Lookman. L’attaccante è in fase di valutazione per un possibile reinserimento nella rosa in vista della giornata di campionato contro il Lecce. Il suo graduale ritorno alla casacca nerazzurra non è affatto scontato: molto dipenderà da come si reintegrerà nel gruppo sotto il profilo fisico, tecnico e tattico.

Il fattore inaspettato è il lungo periodo trascorso lontano dal gruppo. Lookman, infatti, non è mai stato allenato da mister Juric e non si allena con la squadra da diversi mesi. I malintesi estivi tra giocatore e club si possono ormai considerare superati dopo il 1° settembre, data nella quale l’argomento è stato archiviato a livello burocratico e relazionale.

Adesso la parola passa al campo: sarà fondamentale capire se Lookman riuscirà a dimostrare di aver ritrovato la condizione giusta per essere utile alla squadra. A dirigere l’allenamento, Juric avrà modo di valutare l’inglese in più incontri, osservando da vicino i suoi movimenti, la reattività fisica e l’adattamento alle nuove idee tattiche dell’Atalanta.

L’eventuale reintegro di Lookman rappresenterebbe una carta in più nella corsa verso un campionato ambizioso. Il club sembra dar credito alla sua esperienza e alla qualità di giocate potenziale, mentre si attende che il nome del calciatore compaia nella lista ufficiale dei convocati.

Sono giornate decisive, dunque, per il futuro immediato dell’Atalanta. E il ruolo di Lookman nella fase finale del ritiro potrebbe rivelarsi cruciale: la sua condizione fisica e mentale, ora più che mai, sono al centro dell’attenzione del tecnico e dei tifosi.

