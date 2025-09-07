 Lookman, cosa ne pensano i tifosi dell'Atalanta sui social sul reintegro dell'attaccante? - Calcio News 24
Atalanta News

Lookman, cosa ne pensano i tifosi dell’Atalanta sui social sul reintegro dell’attaccante?

13 minuti ago

Atalanta-Bologna serie A

Lookman, giusto reintegrarlo in gruppo? Ecco l’opinione dei tifosi dell’Atalanta considerando l’inserimento all’interno della lista UEFA

Ademola Lookman sta continuando ad allenarsi individualmente, e l’inserimento di nuovo nella lista UEFA ha fatto sorgere un dubbio: giusto che l’Atalanta sarebbe giusto reintegrarlo in rosa? Aspettando le prossime mosse, ecco l’opinione dei tifosi atalantini sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 1382 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 75% accetterebbe di rimetterlo in rosa solo se dovesse chiedere scusa; il 33% lo vorrebbe fuorirosa, il restante 2% lo rivorrebbe subito in squadra senza problemi.

