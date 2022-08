Lookman-Atalanta, si attende il trasferimento di Miranchuk per dare l’ufficialità

Lookman è un nuovo giocatore dell’Atalanta, ma per ufficializzare tutto occorre che Miranchuk venga anch’esso ufficializzato al Toro

Nonostante Lookman abbia definito già da una settimana gli ultimi dettagli dell’Atalanta, l’ufficialità tarda ad arrivare. Non sono stati riscontrati problemi con il calciatore in se, ma l’ultimo nodo da sciogliere si chiama Aleksey Miranchuk.

Attualmente risulta che la Dea abbia necessariamente bisogno che il Torino ufficializzi l’attaccante russo per portare alla propria corte Lookman. Le visite mediche granata sono state prenotate stamattina, così come l’ex numero 59 nerazzurro partirà stamane da Bergamo per approdare a Caselle.