Lookman Atletico Madrid, adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030, i dettagli

Lookman Atlético Madrid, ora è ufficiale: il nigeriano firma fino al 2030 e inaugura una nuova era in maglia rojiblanca

L’Atlético Madrid ufficializza un nuovo rinforzo offensivo: il club spagnolo ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. La nota del club:

COMUNICATO – “L’Atlético de Madrid e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ademola Lookman, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2030.



Giocatore destro versatile e dinamico di 28 anni, può giocare come seconda punta o come ala su entrambe le fasce, sia con il piede debole che con quello naturale, dove sfrutta al meglio la sua velocità e la sua abilità nel dribbling.

Nato il 20 ottobre 1997 a Wandsworth (Londra, Regno Unito) pur essendo naturalizzato nigeriano, si è formato nelle categorie giovanili del Waterloo FC e del Charlton Athletic, con la cui prima squadra ha esordito il 3 novembre 2015. Successivamente ha continuato ad accrescere la sua esperienza professionistica vestendo le maglie di Everton, Lipsia, Fulham e Leicester City, prima di approdare nell’estate del 2022 all’Atalanta.

Con l’Atalanta, ha consolidato il suo status di uno degli attaccanti più forti al mondo ed è stato un giocatore chiave nella prima vittoria continentale del club: la UEFA Europa League 2013/24. In finale, l’Atalanta ha sconfitto il Bayer Leverkusen per 3-0, con Lookman autore di tutti e tre i gol e infliggendo alla squadra tedesca l’unica sconfitta stagionale. Da giocatore nerazzurro, ha collezionato un totale di 137 presenze, segnando 55 gol e fornendo 27 assist.

Nazionale inglese a livello giovanile, ha vinto il Mondiale Under 20 con la ‘Pross’ nel 2017, anche se il 25 marzo 2022 ha esordito con la nazionale nigeriana, con la quale ha già collezionato 41 presenze e 11 gol.

Il nostro nuovo giocatore ha superato la visita medica presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi presso gli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano. Lì è stato accolto dal nostro CEO, Miguel Ángel Gil, con il quale ha firmato il suo contratto con il club.

Benvenuto, Lookman!”.

