Lookman brilla all’Atletico Madrid, ha stregato Simeone: «Ha potenziale, grande cuore e sete di imparare». Parole importanti per l’ex Atalanta!

Lookman ha stregato Simeone: ecco le parole dell’allenatore dell’Atletico Madrid per quanto riguarda l’esterno nigeriano

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, fa il punto della situazione in casa Colchoneros. Attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club spagnolo, l’allenatore argentino si è concentrato sulle dinamiche tattiche della squadra e, in particolar modo, sull’impatto di Ademola Lookman. L’attaccante sta attraversando una fase cruciale del suo ambientamento nel rigoroso sistema di gioco del “Cholo”.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’evoluzione di Lookman e il lavoro sulla fase difensiva

Nel calcio di Simeone, il talento offensivo non è mai sufficiente se non è supportato da un costante sacrificio senza palla. Proprio su questo aspetto specifico si sta concentrando il lavoro dello staff tecnico sull’attaccante. Il tecnico ha speso parole di grande apprezzamento per l’impegno e la dedizione del giocatore, evidenziando una crescita continua e una forte attitudine al lavoro.

Simeone ha infatti dichiarato: “Sta progredendo, lavora molto bene, porta cose nuove alla squadra e lo stiamo aiutando a crescere in fase difensiva perché ha il potenziale ed è un giocatore con un grande cuore e una sete di imparare“. La propensione al sacrificio e la disponibilità a migliorarsi tatticamente sono doti imprescindibili per consolidare il proprio ruolo nelle rotazioni del club madrileno.

La ricerca del controllo e le difficoltà nei momenti chiave

Oltre alla crescita dei singoli giocatori, l’allenatore ha analizzato il momento collettivo dell’Atletico Madrid. L’obiettivo primario è quello di far evolvere la manovra corale, cercando un possesso palla più efficace e nuove soluzioni negli ultimi trenta metri per scardinare le difese avversarie.

Tuttavia, questo processo di trasformazione sta incontrando alcuni ostacoli di percorso. L’allenatore ha ammesso con onestà le difficoltà riscontrate dalla squadra nel gestire i ritmi del match, aggiungendo: “Dobbiamo avere più controllo del gioco, un modo diverso di attaccare. Non siamo riusciti a mettere tutto questo in pratica nel momento cruciale“.

Le dichiarazioni del tecnico tracciano una rotta chiara per il futuro: la volontà di plasmare definitivamente il talento di Lookman si unisce alla necessità impellente di trovare una nuova identità offensiva. Un passo fondamentale per competere ai massimi livelli ed evitare cali di concentrazione nei momenti che decidono l’esito di una stagione.