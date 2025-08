Lookman, tutto per l'Inter: ha rifiutato questa offerta

Lookman, non solo il ‘casino’ social: pur di andare all’Inter ha persino rifiutato di… L’attaccante dell’Atalanta non si rassegna

Ademola Lookman ha completamente rotto con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano non ha digerito il “no, grazie” con cui il club di Percassi ha rispedito al mittente l’offerta dell’Inter e ha deciso di reagire nell’unico modo che il calciomercato moderno sembra conoscere: un’offensiva social plateale e senza ritorno. La rottura, che finora era rimasta sotto traccia, è ora palese e difficilmente ricomponibile.

Nel giro di pochi minuti dal suo profilo Instagram è sparita qualsiasi traccia del suo presente a Bergamo. Via la foto profilo, via ogni riferimento all’Atalanta nella biografia, dove ora si definisce unicamente “calciatore della Nigeria” e un uomo di fede (“Dio è grande”). Ma il gesto più clamoroso è stata la cancellazione di tutte le immagini che lo ritraevano con la maglia nerazzurra, incluse quelle iconiche del trionfo in Europa League a Dublino. Un vero e proprio reset che lancia un messaggio inequivocabile alla dirigenza e ai tifosi. L’unico post superstite che lo lega al suo club è quello dell’account ufficiale del Pallone d’Oro, una nomination troppo prestigiosa per essere sacrificata sull’altare della protesta.

Questo atto di forza trasforma quello che era un intrigo di mercato nel giallo dell’estate, mettendo l’Atalanta in una posizione scomodissima. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano era nota, tanto che lo stesso club aveva ammesso la sua richiesta di cessione. Lookman, pur di vestire la maglia dell’Inter, aveva precedentemente rifiutato una ricchissima proposta di rinnovo offerta dall’Atalanta, che avrebbe portato il suo ingaggio a 5 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore a quella che percepirebbe a Milano. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

La sua determinazione è totale e la frattura profonda. La fortuna, in questo caos, è che un infortunio al polpaccio lo sta tenendo ai box. Questo imprevisto gli ha evitato di dover affrontare questa situazione esplosiva durante la trasferta di ieri con la squadra, impegnata stasera (sabato 2 agosto, ndr) in amichevole a Lipsia. Ma il problema è solo rimandato: l’Atalanta ora ha in casa un giocatore scontento, dal valore enorme, che ha dichiarato pubblicamente di volere un’altra destinazione.