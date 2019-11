Los Angeles Galaxy, scelto il sostituto di Ibrahimovic: tutto su Cavani

Los Angeles Galaxy, la società statunitense pensa a un nome altisonante per sostituire Ibrahimovic: Cavani il primo sulla lista

La perdita di Zlatan Ibrahimovic, per i Los Angeles Galaxy, non può certo passare indifferente. Ecco che, per tale motivo, il club statunitense vuole cautelarsi con un nome altrettanto altisonante.

Gianluca Di Marzio spiega che il prescelto è Edinson Cavani, che non sta attualmente vivendo un’annata positiva col Psg. C’è un principio d’accordo tra l’ex Napoli e il Los Angeles: le trattative proseguiranno.