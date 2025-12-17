Fiorentina, Vanoli in conferenza stampa: «Il mio futuro deve passare in secondo piano. Losanna partita importante. Sugli infortunati...»

Fiorentina, Vanoli in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Losanna. Le parole del tecnico della Viola alla vigilia del match

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Losanna, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa.

CAMBIO MODULO – «Non sono integralista. Mi dispiace essere ripetitivo, ma posso assolutamente variare. Tutto è possibile».

MOMENTO – «Per noi è una partita importante. Il nostro compito è quello di fare il massimo per la Fiorentina e il mio futuro deve passare in secondo piano».

INFORTUNATI – «Gosens ha avuto una ricaduta e lo dobbiamo valutare giorno per giorno. Stessa cosa per Fazzini».

MARTINELLI IN PORTA – «Non so ancora se giocherà lui. Sicuramente è veramente forte, ma davanti c’è uno che ha fatto cose importanti e deve aiutarci ad uscire dal momento difficile».