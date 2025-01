Lotito contro Bernabè: «Sta occupando abusivamente una stanza! Sono intenzionato a prendere questa decisione»

Caso Bernabè, il presidente biancoceleste Lotito rilascia ulteriori forti dichiarazioni riguardo l’ex falconiere sottolineando la linea durissima del club

BERNABE’- «Non l’ho visto. Non ho intenzione di incontrarlo nemmeno nei prossimi giorni. La questione non mi riguarda più, è tutto in mano agli avvocati. Il suo contratto è stato rescisso per giusta causa. Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni. Lui ha fatto una cosa che non doveva fare e stop. Con che faccia potrebbe continuare ad andare nelle scuole, a fare lezione ai bambini nel nome della Lazio? Che si parli della Lazio per questa faccenda davvero mi dispiace. Sta facendo una convalescenza post operatoria, ma non so perché sta lì, occupando abusivamente una stanza»