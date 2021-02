Lotito: «Comprai la Lazio femminile per dare valore alla parità di genere»

Le parole di Lotito, durante la conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace nuova allenatrice della Lazio Women

A margine delle presentazione della nuova coach per la Lazio Women – Carolina Morace -, ecco le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito:

«In un momento così particolare, il calcio femminile è sempre stato messo in secondo piano. Io e, allora, Tavecchio abbiamo deciso di dedicargli uno spazio. Ricordo un pranzo all’estero in cui ci chiesero proprio del calcio femminile e abbiamo parlato di una serie di iniziative, tornati abbiamo deciso di mettere tutto in moto perché eravamo una delle poche nazioni ancora indietro. Comprai così la Lazio femminile, poi facemmo una norma obbligando i club a costituire una squadra women. Oggi ci sono squadre blasonate che confermano i loro successi. Dobbiamo avere la parità di genere, noi nel nostro club portiamo avanti una serie di valori e vogliamo che anche il calcio women abbia la sua importanza».