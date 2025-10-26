Lotito a Dazn prima di Lazio Juve: «Serve fiducia, insieme possiamo rialzarci. Il sistema va seguito e non destabilizzato. Sarri? Successe cose non ponderabili»

Lotito ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus, toccando temi come le polemiche recenti, il mercato di gennaio e il rapporto con Sarri

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio Juventus, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali biancocelesti. Il numero uno della Lazio ha analizzato il momento della squadra, l’unità d’intenti tra società, allenatore e tifosi, e le prospettive in vista della prossima sessione di mercato.

SULLO STADIO E IL RAPPORTO CON I TIFOSI – «Dal punto di vista della critica è giusta se costruttiva, ma essendo un gioco di squadra tutti insieme – squadra, staff e tifosi – possiamo cambiare questa situazione che è determinata da fatti non ponderabili. Bisogna avere fiducia, perché stiamo lavorando sui lavori dello stadio, stiamo andando avanti su diversi fronti. Insieme ci potremo rialzare».

SULLE POLEMICHE RECENTI – «Un sistema va seguito e non destabilizzato. Nel senso che sicuramente nel momento in cui ci sono cose che non vanno bene, vanno accompagnate in un processo di crescita che le migliori e non che lo destabilizzi. Come dire, serve creare qualcosa che serva a venire alle nostre necessità».

SUL MERCATO E IL RAPPORTO CON SARRI – «Con Sarri c’è un rapporto di stima, non c’è contrapposizione dei ruoli. Tutti vogliono il bene dei tifosi. La società farà ciò che serve sul mercato. Gli è stato impedito per diversi motivi. Ciò che è successo quest’anno non è mai successo, come gli infortuni che hanno complicato i risultati. Quando non vengono raggiunti certi risultati c’è sconforto, una critica. Si lavora per superarle. Tutte insieme, per ottenere grandi risultati».

Lotito ha voluto ribadire la fiducia nel progetto tecnico della Lazio, evidenziando la necessità di compattezza tra tutte le componenti del club. Il presidente ha inoltre rassicurato i tifosi sul mercato di gennaio, promettendo interventi mirati per migliorare la rosa.