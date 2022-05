Lotito: «Dopo la Juve la Lazio è la squadra che ha vinto di più»

Le parole di Lotito che snobba la Conference League e esalta la Lazio: «tre coppe Italia e tre Supercoppe, solo la Juve ha fatto meglio»

Intervenuto alla presentazione del libro “La Regina del Fioretto” a Villa Borghese, Claudio Lotito ha commentato la vittoria della Roma in Conference League. le sue parole.

«Se la vittoria della Roma in Conference mi dà stimoli? Vedo sempre le cose in casa mia e non quello che succede in casa degli altri. I miei stimoli nascono dal fatto che, dopo la Juventus, la Lazio ha vinto più di tutte, con tre Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana e poi si è sempre classificata nelle posizioni di alta classifica. Come laziali abbiamo nel nostro palmares una storia di vittorie e trofei molto importanti. Detto questo, ogni volta che vince il merito fa sempre piacere. Nel momento in cui ci sono competizioni internazionali sono un italiano e faccio in modo che prevalgano gli interessi nazionali».