Lotito: «Sto preparando una grande cerimonia per Immobile. Inzaghi come un figlio»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole.

OTTAVI – «Risultato importante per la società, per i tifosi e per il sottoscritto. Oggi la Lazio è una società che ha su piani diversi le stesse analogie – su piani diversi – del Bayern Monaco perché siamo economicamente risanati e abbiamo raggiunto dei risultati sportivi. Stiamo proseguendo un tragitto che porterà nel tempo ulteriori soddisfazioni».