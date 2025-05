Lotito: «La Lazio aveva 550 mln di debiti, ora un patrimonio di 300. Ho proposto il nuovo stadio della Lazio, ma...»

Lotito: «La Lazio aveva 550 mln di debiti, ora un patrimonio di 300. Ho proposto il nuovo stadio, ma…». Le parole del presidente

Al convegno Stati Generali dello Sport organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati ha parlato Claudio Lotito, presidente della Lazio. Queste le sue dichiarazioni riportate da LaPresse.

PAROLE– «Ho proposto il nuovo stadio della Lazio, ma con una logica di servizio. Di una struttura al servizio della collettività, un punto di riferimento dove la gente possa vivere 24 ore su 24. È un modo per acquisire anche cultura della legalità, perché se vivi una struttura che è casa tua poi la tuteli e non vai allo stadio per fare ogni volta 50-70mila euro di danni. Mentre il tifoso violento è un delinquente e come tale va trattato. “Ma tutto questo si fa con una pianificazione, lo Stato deve fare un piano Marshall per gli stadi perché in Italia ogni Comune interviene con mille lacci e lacciuoli e gli stadi non si fanno mai »

DEBITI «La Lazio aveva 550 milioni di debiti, oggi ha un patrimonio immobiliare di 300 milioni con una grande organizzazione. Nel calcio quando sono arrivato c’era il gotha dell’imprenditoria italiana, da Agnelli a Berlusconi, ma io ho dimostrato che i soldi non sono tutto. Ma bisogna distinguere lo sport di base da quello professionistico, con normative funzionali all’uno e all’altro. Perché è un errore fare norme che valgono sia per i professionisti che per lo sport di base, una cosa che crea dei danni perché le esigenze sono diverse. Sicuramente lo Stato si deve occupare di promuovere lo sport di base, dotando le scuole di palestre, per evitare che i ragazzi vadano in mezzo alla strada, con un ruolo sociale sul territorio. Ma chi deve amministrare deve conoscere i problemi».