Lotta salvezza: la situazione in coda alla classifica di Serie A

Lotta salvezza: l’analisi della coda della classifica di Serie A dopo il 12° turno di campionato, con alcune sorprese

Dodici giornate sono poche per dare giudizi, ma dopo questo avvio di campionato alcune squadre sembrano in palesi difficoltà. Al momento sembrano sei le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, con il Milan ad un solo punto dal Bologna, in 14ª posizione.

Brescia

Partendo dal fondo della classifica, troviamo il Brescia, con 7 punti, nonostante le buone prove con Juve, Inter e Napoli. Le prossime due gare sono ostiche: Roma e derby con l’Atalanta. Grosso, subentrato a Corini, è chiamato ad un grande lavoro.

Spal

Al penultimo posto, con 8 punti conquistati, c’è la Spal di Leonardo Semplici; una sorpresa se si considera il buon lavoro fatto lo scorso anno con un Petagna bomber di razza. Qualcosa si è rotto nel giocattolo Spal e i prossimi impegni, con Genoa e Inter, potrebbero davvero far male agli estensi.

Sampdoria

La sorpresa in questa zona di classifica è sicuramente la Sampdoria: Quagliarella ha smarrito la via del gol, e i doriani stagnano al terzultimo posto in classifica, con 9 punti. L’arrivo di Ranieri (al posto di Di Francesco) ha portato qualche punto, ma non la spinta che ci si aspettava. La Sampdoria affronterà l’Udinese ed il sorprendente Cagliari nei prossimi turni, gare tutt’altro che semplici.

Genoa

Se Sparta piange, Atene non ride, perché anche il Genoa ha collezionato 9 punti: Thiago Motta ha regalato la vittoria contro il Brescia ed un bel pareggio a Napoli, ma la classifica è ancora preoccupante. Spal in trasferta e Torino in casa le due opportunità per immagazzinare un po’ di punti.

Bologna e Lecce

Al momento, fuori dalle posizioni calde, ci sono Lecce e Bologna: i salentini, con 10 punti in 12 gare, sono attesi a due difficili gare, contro Cagliari e Fiorentina. Il Bologna, 12 punti in altrettante gare, affronterà il Parma nel derby emiliano e il Napoli al San Paolo.