Lotta scudetto, De Napoli: «Merito anche a De Laurentis, non è solo intuito il suo. Conte non mollerà il primato, le percentuali tricolori adesso sono queste…»

Nel Napoli tricolore di Maradona, Nando De Napoli funzionava da motore del centrocampo. Oggi su La Gazzetta dello Sport ragiona sulle possibilità della squadra di arrivare al suo quarto tricolore.

PERCENTUALI SCUDETTO – «Lo dico brutalmente con le percentuali: 70% Napoli e 30% Inter. Si sono capovolte le situazioni, sono stati azzerati i pronostici: anche io ho pensato che lo scudetto finisse a Milano ma Conte è stato bravissimo, ha tenuti accesi i suoi».

CONTE DICE CHE LO SCUDETTO SAREBBE UN PRODIGIO – «Ci sta: da tre sotto a tre sopra in sette giorni. Ora, a naso, mi sembra troppo tardi per credere in una contro-rivoluzione, anche perché Inzaghi avrà da pensare al ritorno con il Barça».

IL CALENDARIO DEL NAPOLI – «Mai facile giocare a Lecce, né farlo contro questo Parma, che Chivu, cuore nerazzurro del Triplete, ha disegnato secondo esigenze precise. Le motivazioni non mancano a nessuno, però neppure a Conte: io non ce lo vedo capace di farsi agguantare. Ha il titolo in mano, se è riuscito a portarli lassù, non si farà spostare dal trono».

DI CHI SONO I MERITI – «Anche al club, che in venti anni penso abbia sbagliato una sola stagione. Sono bravi a trovare i giocatori, ad investire con intelligenza, a provarci, a restare tra le elette. Non passa stagione di mercato che l’affare dell’anno non sia loro: fateci caso, adesso lo scozzese, prima Kvara, e andando a ritroso tutti quelli che hanno scovato e acquistato. De Laurentiis non è solo fiuto o intuito, sennò mica resisti così a lungo e poi ti rialzi dopo uno scivolone del genere».

MCTOMINAY – «Io non ho ancora capito che ruolo faccia. Vabbè, è un centrocampista: ma anche una mezzala, un attaccante aggiunto. È diverso in tutto. Un cavallo, vincente. Fatte le debite proporzioni fisiche, è il Bagni del nostro primo scudetto: io coprivo un po’ di più e lui si buttava dentro».