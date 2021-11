Lotta scudetto, Pancaro: «Milan e Inter favorite, derby partita chiave»

L’ex rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato in vista del derby Milan-Inter

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a DerbyDerbyDerby dove ha parlato del derby Milan-Inter in chiave scudetto.

DERBY CHIAVE – «Sarà, più che mai rispetto agli altri anni, un derby chiave, perché entrambe si giocano lo scudetto. Secondo me le due milanesi sono le favorite. Lotteranno fino alla fine. Però, per come viaggia il Napoli, né l’una, né l’altra devono perdere terreno. Già a partire dal derby. Se mi aspettavo il Milan in testa? Sì, perché – alla lunga – il calcio premia chi lavora bene. Il progetto Milan parte da molto lontano».